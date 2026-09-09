Миллион за яблоко: ценник на первый iPhone 18 в России взлетел до рекордных сумм
За возможность стать одним из первых владельцев нового iPhone 18 в России придётся выложить почти миллион рублей. Такой ценник выставил продавец, который обещает привезти смартфон уже 18 сентября — в день мировой премьеры. Об этом сообщает Mash.
Для тех, кто готов немного подождать, есть варианты дешевле. Некоторые продавцы планируют отправиться в Дубай прямо в день презентации и вернуться с новыми айфонами. Участие в такой «яблочной гонке» обойдётся примерно в 500 тысяч рублей, а ближе к российскому старту 22–23 сентября цена, как ожидается, снизится до 300 тысяч.
На Горбушке уже открыли предзаказы по 140–200 тысяч рублей, однако продавцы честно предупреждают: окончательная стоимость пока неизвестна. Она будет зависеть от официального прайса, даты поставок, ажиотажа вокруг новинок и, конечно, скорости доставки устройств в Россию.
А уже сегодня вечером Apple должна представить новые устройства. Среди ожидаемых новинок — складной iPhone, а также iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.
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