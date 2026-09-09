Миллион за яблоко: ценник на первый iPhone 18 в России взлетел до рекордных сумм

09 сентября 2026, 17:56

Первый iPhone 18 в России хотят продавать за миллион рублей

Фото: Istock / Kenneth Cheung

За возможность стать одним из первых владельцев нового iPhone 18 в России придётся выложить почти миллион рублей. Такой ценник выставил продавец, который обещает привезти смартфон уже 18 сентября — в день мировой премьеры. Об этом сообщает Mash.