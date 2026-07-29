Мошенники массово имитируют связанные с Apple платформы для обмана россиян
Мошенники начали массово создавать поддельные сайты, которые копируют официальные магазины приложений Apple и предлагают пользователям якобы установить недоступный софт, включая банковские сервисы. Об этом сообщают «Известия».
Злоумышленники убеждают жертв авторизоваться через Apple ID или скачать специальный установщик. Однако обещанных приложений пользователь не получит — поверившие обманщикам владельцы устройств потеряют учётные данные или дадут вредоносному ПО доступ к своей системе.
По сведениям компании «Информзащита», в первом полугодии 2026 года число инцидентов, связанных с подделкой App Store, AltStore и других похожих платформ, выросло на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти половина мошеннических ресурсов предлагали установить банковские приложения или криптовалютные кошельки.
Согласно материалу «Известий», аферисты переходят к созданию целых «экосистем ложного доверия» – с сайтами-клонами, рекламой и каналами поддержки. Эксперты рекомендуют загружать программы только с официальных сайтов разработчиков и ни в коем случае не вводить пароли на незнакомых онлайн-страницах.
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