Мошенники массово имитируют связанные с Apple платформы для обмана россиян

29 июля 2026, 01:16

«Известия»: Мошенники создают поддельные сайты под видом App Store и AltStore

Фото: iStock/Supatman

Мошенники начали массово создавать поддельные сайты, которые копируют официальные магазины приложений Apple и предлагают пользователям якобы установить недоступный софт, включая банковские сервисы. Об этом сообщают «Известия».