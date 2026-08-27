Почти 14 тонн телефонов Apple и фенов Dyson пытались незаконно продать в РФ
Домодедовские таможенники обнаружили в одном из столичных торговых комплексов крупную партию «серой» электроники и бытовой техники известных брендов на 123 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Всего из павильонов изъяли более 3,3 тысячи незадекларированных устройств Apple и Dyson. Среди них есть телефоны, наушники, «умные» часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Общий вес товаров составил около 13,5 тонны.
Как выяснилось, техника оказалась на территории страны без надлежащего оформления. Чтобы легализовать партию, владелец должен задекларировать товар и уплатить таможенные платежи в размере 35 млн рублей.
Ранее сообщалось, что таможня в Шереметьево нашла в чемодане пассажира 64 фрагмента крокодилов.
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