Экономист назвал месяц, когда сильнее всего дорожает картофель

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Самый дорогой в течение года картофель в России продается в марте, так как затраты на хранение растут, выбраковка увеличивается, а нового урожая все еще нет. Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства РТ, экономист Леонид Холод в беседе с «Татар-информом».
По его словам, сравнивать цены российского картофеля и привозного из Турции и Египта молодого нельзя, так как фактически это два разных товара.
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«Постепенно картофель базового урожая российского производства будет дешеветь, чтобы его распродать. Чем больше конкурентов, поставляющих эту молодую картошку из ближнего и дальнего зарубежья, тем быстрее отечественная картошка будет падать в цене, чтобы скорее распродать остатки и подготовиться к хранению нового урожая», — пояснил эксперт.Холод отметил, что чуть позже на российских прилавках также появится картошка из Азербайджана и Узбекистана, а сейчас уже можно найти новый урожай из Египта и Турции.
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Данил Пономарев