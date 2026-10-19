Российская блогерша танцевала на камеру в форме капитана полиции и поплатилась
Суд в Москве оштрафовал блогера на полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Как следует из документов, для съемки танцевального челленджа девушка надела куртку с шевронами МВД, фальшивыми погонами капитана полиции и фуражку, а дополнительным атрибутом стали металлические наручники.
Съемочная группа работала на Никольской улице, где нарушительницу заметили настоящие полицейские и доставили в участок. В отношении нее составили административный протокол. Задержанная объяснила, что не знала об ответственности за ношение такой формы, и пообещала, что подобное не повторится. Суд также конфисковал костюм и другие атрибуты.
Ранее сообщалось, что жителя Москвы оштрафовали за скандал под окном жены после развода.
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