Химик назвал лекарства, опасные для самостоятельного выбора
Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов призвал не начинать лечение сильнодействующими препаратами без консультации врача. Ошибка в дозировке или неверно выбранное средство способна вызвать серьезные осложнения.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что особого контроля требуют лекарства от повышенного давления и нарушений сердечного ритма. Одинаковые цифры на тонометре не означают, что пациентам подойдет одна схема лечения. Неправильный прием грозит резким падением давления, обмороком и сбоем работы сердца.
Панов посоветовал не покупать антибиотики при температуре или боли в горле без назначения. Симптомы не позволяют точно установить причину инфекции. Препарат не принесет пользы при вирусном заболевании, а неверная дозировка или прерванный курс повышают устойчивость бактерий к лекарствам.
Осторожности требуют гормональные средства, включая системные глюкокортикостероиды. При долгом приеме организм сокращает выработку собственных гормонов. Эксперт предупредил, что нельзя резко прекращать курс или менять его схему по своему усмотрению: в ряде ситуаций дозу снижают постепенно.
Отдельную группу риска составляют антикоагулянты и антиагреганты, предназначенные для профилактики тромбов. Ошибка при их приеме повышает вероятность кровотечений. На действие таких препаратов влияют другие лекарства и некоторые продукты.
Индивидуального подбора требуют психотропные и противосудорожные средства. Пропуски, самовольная отмена или изменение дозы способны спровоцировать синдром отмены.
Панов добавил, что безрецептурный статус не делает лекарство полностью безопасным. Обезболивающие, жаропонижающие и антигистаминные препараты следует принимать по инструкции. Если симптомы возвращаются или необходимость в таблетках возникает постоянно, стоит обратиться к врачу.
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