Химик назвал лекарства, опасные для самостоятельного выбора

19 октября 2026, 07:12

Химик Панов: лекарства от давления и антибиотики требуют индивидуального подбора

Фото: iStock/Victoria Popova

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов призвал не начинать лечение сильнодействующими препаратами без консультации врача. Ошибка в дозировке или неверно выбранное средство способна вызвать серьезные осложнения.