Экономист назвал способы увеличения пенсии
Увеличить пенсию россияне могут тремя способами. О них в беседе с «Татар-информом» рассказал экономист Георгий Остапкович.
Первый способ — увеличение стажа и зарплаты. Продолжительная официальная работа позволяет накапливать пенсионные баллы, которые затем конвертируются в рубли при расчете пенсии. Чем выше белая зарплата, тем больше отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР) и, соответственно, больше баллов.
Второй — накопительные программы и добровольные отчисления. Участие в программах накопительной пенсии позволяет делать дополнительные отчисления (например, 6-7% от дохода), что также увеличивает размер будущей пенсии. Государство добавляет часть средств к вашим отчислениям, что делает этот вариант особенно выгодным для молодых людей.
Третий — продолжать работать после выхода на пенсию. Работа после достижения пенсионного возраста позволяет накапливать дополнительные пенсионные баллы, что также увеличивает размер пенсии.
Собеседник подчеркнул, что неофициальные доходы не будут учитываться при расчете пенсии, поэтому важно работать официально.
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