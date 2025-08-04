Юрист рассказала, в каких случаях можно не платить за стрижку в салоне красоты

04 августа 2025, 14:20

Фото: istockphoto / nicoletaionescu

Если мастер выполнил услугу плохо, клиент может потребовать бесплатно переделать работу, отказаться от оплаты или даже взыскать компенсацию. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.





По ее словам, такие действия возможны на основании закона «О защите прав потребителей». Как правило, подобные споры удается уладить в досудебном порядке.





«Чаще всего такие ситуации решаются в досудебном порядке, потому что руководству невыгодно портить отношения с клиентом. Но если администрация на уступки не идет, необходимо написать претензию и вручить ее представителю салона, чтобы он расписался и поставил дату. Либо отправить ее по почте, на юридический адрес организации», — сообщила она.