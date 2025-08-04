Юрист рассказала, в каких случаях можно не платить за стрижку в салоне красоты
Если мастер выполнил услугу плохо, клиент может потребовать бесплатно переделать работу, отказаться от оплаты или даже взыскать компенсацию. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.
По ее словам, такие действия возможны на основании закона «О защите прав потребителей». Как правило, подобные споры удается уладить в досудебном порядке.
«Чаще всего такие ситуации решаются в досудебном порядке, потому что руководству невыгодно портить отношения с клиентом. Но если администрация на уступки не идет, необходимо написать претензию и вручить ее представителю салона, чтобы он расписался и поставил дату. Либо отправить ее по почте, на юридический адрес организации», — сообщила она.
Если компромисс не найден, клиенту следует подать письменную претензию в салон и зафиксировать ее получение — лично с подписью или отправив по юридическому адресу. Если ответа не последует в течение 10 дней, можно обращаться в суд или пожаловаться в Роспотребнадзор.
По словам Георгиевой, в суде легче доказать вину при явных дефектах — например, сожженные волосы или асимметричная стрижка. Сложнее — если результат не соответствует пожеланиям клиента: слишком коротко подстригли или покрасили не в тот цвет. Тем не менее, даже в таких случаях можно добиться справедливости, если есть свидетели или аудиозапись разговора с мастером до начала процедуры.