Эксперт рассказал, как россиянам превратить 50 тысяч рублей в 2,5 миллиона к 15 летию ребенка

04 августа 2025, 14:32

Глава НАПФ Беляков: за счет ПДС россияне могут превратить 50 тысяч в 2,5 млн

Фото: iStock/blinow61

Россияне со средней зарплатой к 15-летию ребенка способны накопить 2,5 миллиона рублей. Об этом заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.





В беседе с «Газета.Ru» эксперт пояснил, что это можно сделать с помощью программы долгосрочных сбережений. Если семья в качестве первого вложения внесет сумму в 50 тысяч рублей и ежемесячно будет добавлять по три тысячи, то уже к 15-летию ребенка на счету будет находиться 2,5 миллиона.



Как отметил Беляков, размер господдержки зависит от ежемесячного дохода вкладчика, поэтому выгодно заводить счет на члена семьи с меньшей зарплатой.





«Если применить стабильный инвестиционный доход примерно в 10% годовых, то через 15 лет накопленная сумма составит около 2,5 млн рублей», — объяснил Беляков.