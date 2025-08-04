Пенсия уволившихся пенсионеров пересчитывается автоматически со всеми индексациями
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил, что работающие пенсионеры после увольнения получают автоматический перерасчёт пенсии с восстановлением всех пропущенных индексаций.
Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения трудовой деятельности.
Как подчеркнул Сергей Гаврилов, пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть.
Депутат обратил внимание на технический нюанс. Если уволиться в последний день месяца, пенсия с надбавками начнёт выплачиваться уже с первого числа следующего месяца. Если уйти в начале месяца — процесс сдвинется на месяц вперёд.
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