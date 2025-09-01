Экономист назвал три причины для самозапрета на кредиты

01 сентября 2025, 10:50

Экономист Балынин: к концу 2025 года 20 миллионов россиян установят самозапрет на кредиты

Фото: istockphoto / alexialex

С 1 марта 2025 года около 15 млн россиян установили самозапрет на получение кредитов. По прогнозу кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, к концу 2025 — началу 2026 года эта цифра вырастет до 20 млн.