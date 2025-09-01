Экономист назвал три причины для самозапрета на кредиты
С 1 марта 2025 года около 15 млн россиян установили самозапрет на получение кредитов. По прогнозу кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, к концу 2025 — началу 2026 года эта цифра вырастет до 20 млн.
В беседе с «Газетой.Ru» экономист назвал три основные причины для введения самозапрета. Первая и главная — защита от мошенников, оформляющих займы на чужое имя. Однако, отметил он, такая мера не защищает средства на счетах в банках, поэтому важно сохранять бдительность и избегать общения с незнакомыми людьми и подозрительных звонков.
Вторая и третья причины связаны с финансовой дисциплиной. Самозапрет позволяет снизить импульсивность при оформлении кредитов и даёт время на обдумывание крупных покупок за счёт «периода охлаждения», который возникает при снятии запрета.
Установить самозапрет можно бесплатно — как полный (от всех кредиторов), так и частичный, в зависимости от типа кредитной организации или способа подачи заявки. Снятие и повторная установка также не требуют оплаты. При этом мера не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные займы.
Читайте также: