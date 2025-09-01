Названы самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии

01 сентября 2025, 08:32

Фрезеровщик и водитель бензовоза названы самыми высокооплачиваемыми профессиями

Фото: iStock/littlehenrabi

Аналитики сервиса «Авито Работы» подвели итоги лета 2025 года, выявив самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии на российском рынке труда. Исследование показало, что в категории рабочих и линейных профессий наибольшим спросом пользовалась вакансия слесаря, со средним зарплатным предложением в 97 133 рубля в месяц.