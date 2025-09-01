Названы самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии
Аналитики сервиса «Авито Работы» подвели итоги лета 2025 года, выявив самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии на российском рынке труда. Исследование показало, что в категории рабочих и линейных профессий наибольшим спросом пользовалась вакансия слесаря, со средним зарплатным предложением в 97 133 рубля в месяц.
По данным RT, в то же время самой высокооплачиваемой вакансией в этой категории оказался фрезеровщик, чья средняя зарплата составила 159 861 рубль в месяц. Это подтверждает растущий интерес работодателей к квалифицированным специалистам в сфере металлообработки.
В сфере транспорта и логистики наиболее востребованными оказались курьеры, которые могут рассчитывать на среднюю зарплату в 146 297 рублей при полной занятости.
Кроме того, эксперты отметили высокую оплату труда водителей бензовозов, чья средняя зарплата достигает 222 581 рубля в месяц. Это связано с высокой квалификацией, ответственностью за безопасность и сложностью работы, требующей строгого соблюдения правил.
Таким образом, исследование подчеркивает важность квалифицированных специалистов в различных отраслях и демонстрирует динамику изменений на рынке труда в России.
Читайте также: