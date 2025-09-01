В Госдуме назвали дипфейки новым инструментом мошенников

01 сентября 2025, 09:59

Депутат Немкин: дипфейки позволяют злоумышленникам подделывать людей

Фото: istockphoto / monsitj

Мошенники всё чаще используют дипфейки для обмана россиян, и это становится серьёзной угрозой цифровой безопасности. Об этом Life.ru сообщил Член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.





По его словам, современные нейросети позволяют практически безошибочно копировать внешность, голос и мимику человека.



«Это открывает злоумышленникам возможность создавать убедительные видеообращения от имени публичных фигур, коллег, руководителей или даже родственников потенциальной жертвы», — отметил он.