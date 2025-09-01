В Госдуме назвали дипфейки новым инструментом мошенников
Депутат Немкин: дипфейки позволяют злоумышленникам подделывать людей
Мошенники всё чаще используют дипфейки для обмана россиян, и это становится серьёзной угрозой цифровой безопасности. Об этом Life.ru сообщил Член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По его словам, современные нейросети позволяют практически безошибочно копировать внешность, голос и мимику человека.
«Это открывает злоумышленникам возможность создавать убедительные видеообращения от имени публичных фигур, коллег, руководителей или даже родственников потенциальной жертвы», — отметил он.Одной из распространённых схем Немкин назвал ролики о «социальных компенсациях». В них от имени известных людей предлагается перейти по ссылке и ввести личные данные. Пользователи доверяют такому контенту, так как он выглядит убедительно. Депутат подчеркнул, что речь идёт о новой форме социальной инженерии, усиленной ИИ-технологиями.