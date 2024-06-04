Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию

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Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС РФ могут разрешить выйти на пенсию в 50 лет. Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина в интервью с «Прайм» заявила, что соответствующие предложения обсуждаются в Государственной Думе.
Как утверждает эксперт, речь идет о восстановлении справедливости. Сейчас преподаватели СПО не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные педагоги, поскольку по правилам для этого не менее половины учащихся должны быть несовершеннолетними. Это невозможно в колледжах и техникумах, так как даже после 9 класса многим студентам уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы практически всем уже по 18 или больше.
Касаемо армейских пожарных, им приходится работать в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы. Представители этой категории точно так же теряют трудоспособность в данной сфере задолго до общего пенсионного возраста, но у них нет права на досрочную пенсию.
Законодатели решили добиться равных условий для данных категорий работников, подытожила Сорокина.
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Касаемо армейских пожарных, им приходится работать в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы. Представители этой категории точно так же теряют трудоспособность в данной сфере задолго до общего пенсионного возраста, но у них нет права на досрочную пенсию.
Законодатели решили добиться равных условий для данных категорий работников, подытожила Сорокина.
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