Юрист объяснила, когда беременной обязаны продлить трудовой договор
Работодатель не вправе уволить беременную сотрудницу только из-за окончания срока трудового договора. Об этом рассказала юрист, основатель агентства «Юрист и Закон» Анна Фролова.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что для продления договора женщине нужно подать заявление и предоставить медицинскую справку. В таком случае работодатель обязан сохранить трудовые отношения до завершения беременности или отпуска по беременности и родам.
Исключение касается сотрудниц, временно замещающих отсутствующего работника. При его возвращении работодатель должен предложить беременной подходящие вакансии. Расторгнуть договор разрешат, если свободных мест нет или женщина не согласна на перевод.
По словам Фроловой, отсутствие заявления и справки не всегда дает право на увольнение. Суд может встать на сторону сотрудницы, если работодатель не рассказал ей о возможности продлить договор и не спросил, хочет ли она продолжить работу. Юрист привела в пример решение Третьего кассационного суда от 21 мая 2025 года.
После завершения беременности работодатель вправе прекратить трудовые отношения в течение недели с момента, когда узнал о ее окончании. Это правило действует при любом исходе, включая выкидыш или прерывание.
Если женщина считает увольнение незаконным, она может обратиться в суд в течение месяца со дня получения копии приказа или трудовой книжки. Подать жалобу можно и в трудовую инспекцию или прокуратуру.
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