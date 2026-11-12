Юрист объяснила, когда беременной обязаны продлить трудовой договор

12 ноября 2026, 07:48

Юрист Фролова: непродление договора с беременной считается увольнением

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Работодатель не вправе уволить беременную сотрудницу только из-за окончания срока трудового договора. Об этом рассказала юрист, основатель агентства «Юрист и Закон» Анна Фролова.