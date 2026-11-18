18 ноября 2026, 07:42

Экономист Веселова: Самый экономный метод закрытия долгов — это «лавина»

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Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова предложила использовать метод «лавины» для экономии на процентах по кредитам. Эта стратегия предполагает досрочное погашение долгов в порядке убывания ставок. Об этом сообщает «Лента.ру».