Экономист назвала самый выгодный способ погашения кредитов
Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова предложила использовать метод «лавины» для экономии на процентах по кредитам. Эта стратегия предполагает досрочное погашение долгов в порядке убывания ставок. Об этом сообщает «Лента.ру».
Перед выбором стратегии специалист посоветовала составить список обязательств. В него стоит включить остаток задолженности, размер ежемесячного платежа и ставку по каждому кредиту. Для карт нужно указать наличие беспроцентного периода. При использовании метода «лавины» заёмщик направляет свободные средства на кредит с самой высокой ставкой. По остальным долгам он продолжает вносить минимальные платежи. После закрытия первого кредита дополнительные деньги переходят к следующему в списке.
Например, при ипотеке под 6%, автокредите под 19% и задолженности по карте под 48% сначала стоит досрочно погасить кредитку, объяснила Веселова. Затем можно направить освободившиеся средства на автокредит. По ипотеке в это время нужно вносить обязательные платежи. Эксперт рассказала и о методе «снежного кома». Он предполагает погашение сначала самого маленького долга, затем следующего по размеру. Такой подход, по её словам, менее выгоден с точки зрения процентов, но помогает быстрее увидеть результат и сохранять мотивацию.
Дополнить выбранную стратегию можно небольшими платежами по принципу «снежинки». Для этого подойдут деньги от кешбэка, подработки или продажи ненужных вещей. Даже суммы по 300–500 рублей помогут сократить итоговую переплату, отметила специалист. Веселова посоветовала пересмотреть повседневные траты, избегать спонтанных покупок и заранее составить бюджет на праздники. Если справиться с долгами самостоятельно не удаётся, она предложила рассмотреть рефинансирование. Объединение кредитов и карт в один договор с более низкой ставкой или меньшим платежом поможет снизить нагрузку и упростить контроль за сроками оплаты.
Читайте также: