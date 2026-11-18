18 ноября 2026, 06:47

Роскачество: Гирлянда с химическим запахом будет отравлять воздух в доме при нагревании

Фото: iStock/Daniil Dubov

Гирлянда с резким химическим запахом может представлять опасность для здоровья людей, находящихся в квартире. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.





Специалисты объяснили, что явно ощутимый запах говорит о низком качестве ПВХ. Такая гирлянда при нагревании начнёт отравлять воздух в доме. При покупке россиянам также советуют проверять целостность обмотки, особенно у блока питания, и обращать внимание на качество, форму и прочность вилки.



