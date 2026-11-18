В Роскачестве рассказали об опасности гирлянд, отравляющих воздух в доме
Роскачество: Гирлянда с химическим запахом будет отравлять воздух в доме при нагревании
Гирлянда с резким химическим запахом может представлять опасность для здоровья людей, находящихся в квартире. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
Специалисты объяснили, что явно ощутимый запах говорит о низком качестве ПВХ. Такая гирлянда при нагревании начнёт отравлять воздух в доме. При покупке россиянам также советуют проверять целостность обмотки, особенно у блока питания, и обращать внимание на качество, форму и прочность вилки.
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Кроме того, гирлянды имеют разные степени защиты от влаги и пыли. Этот параметр важен, поскольку попадание влаги внутрь может вызвать короткое замыкание, удар током и пожар. Для помещений подойдёт защита IP 20, для улицы под навесом — IP 44, для круглогодичного использования снаружи — IP 65, а IP 67 с каучуковой изоляцией выдерживает даже сильные дожди и снег.
Перед покупкой в Роскачестве рекомендуют оценить целостность изоляции гирлянды, проверить русскоязычную упаковку и маркировку ЕАС, данные о лампах, напряжении, дате и изготовителе. Длина провода должна быть достаточной: от 1,5 м для помещений и от 10 м для улицы. Продавца стоит попросить подключить гирлянду и проверить все режимы.