Выяснилось, кто выбрал и заранее спланировал поездку семьи Усольцевых в Кутурчин
СК: Глава пропавшей семьи Усольцевых Сергей сам заранее планировал поездку в Кутурчин
Поездку в Кутурчин выбрал и заранее спланировал Сергей Усольцев — глава семьи, пропавшей в Красноярском крае. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.
По её словам, семья выбрала место для небольшого путешествия не случайно, а после обсуждений на соответствующую тему. Решающее предложение сделал Сергей, после чего началась подготовка к мероприятию. При этом на октябрь прошлого года в планах у Усольцевых были и другие поездки, которые должны были состояться позднее.
Спасатели рассказали, где могли укрыться Усольцевы
Напомним, что Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. Вместе с ними была собака породы корги. Спасательная операция проводилась несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне — июле 2026 года. Следователи считают несчастный случай основной версией исчезновения Усольцевых, однако не снимают с рассмотрения криминальный вариант.
«У него (Сергея) билеты в том числе были, работа. Готовились они исключительно к поездке выходного дня. То есть с собой каких-то там запасов вещей, провианта, еще что-то для длительного похода они не везли», — пояснила Сырымбетова.