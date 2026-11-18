18 ноября 2026, 01:41

СК: Глава пропавшей семьи Усольцевых Сергей сам заранее планировал поездку в Кутурчин

Фото: iStock/avtk

Поездку в Кутурчин выбрал и заранее спланировал Сергей Усольцев — глава семьи, пропавшей в Красноярском крае. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.





По её словам, семья выбрала место для небольшого путешествия не случайно, а после обсуждений на соответствующую тему. Решающее предложение сделал Сергей, после чего началась подготовка к мероприятию. При этом на октябрь прошлого года в планах у Усольцевых были и другие поездки, которые должны были состояться позднее.





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«У него (Сергея) билеты в том числе были, работа. Готовились они исключительно к поездке выходного дня. То есть с собой каких-то там запасов вещей, провианта, еще что-то для длительного похода они не везли», — пояснила Сырымбетова.