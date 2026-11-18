18 ноября 2026, 07:18

Ароматы лаванды, бергамота, сладкого апельсина и ромашки улучшают сон

Фото: iStock/exclusive

Ароматы лаванды, бергамота, сладкого апельсина, ромашки и иланг-иланга могут помочь справиться со стрессом и улучшить сон. Об этом рассказала врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская, пишет «Газета.Ru».