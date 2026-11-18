Невролог назвала ароматы для снижения стресса и улучшения сна
Ароматы лаванды, бергамота, сладкого апельсина, ромашки и иланг-иланга могут помочь справиться со стрессом и улучшить сон. Об этом рассказала врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская, пишет «Газета.Ru».
По словам специалиста, запахи влияют на мозг через органы обоняния. Ароматические молекулы связываются с рецепторами в носу, после чего сигнал поступает в том числе в лимбическую систему. Она участвует в формировании эмоций, памяти и вегетативных реакций.
Чудинская отметила, что лаванда считается универсальным вариантом для расслабления. Исследования связывают её аромат со снижением тревожности, улучшением сна и небольшим уменьшением артериального давления. Запахи бергамота, апельсина и юдзу врач предложила использовать днём. Они помогают уменьшить напряжение и поднять настроение без выраженной сонливости.
Невролог сослалась на систематические обзоры, согласно которым ароматерапия может облегчать симптомы тревоги и депрессии, улучшать сон и качество жизни. Особенно заметный эффект исследователи отмечают при массаже с эфирными маслами. При этом врач подчеркнула, что эффект обычно невелик. Ароматерапия служит дополнением к основному лечению, а ожидания человека и эффект плацебо играют заметную роль.
Специалист призвала учитывать индивидуальную реакцию. Сильные запахи иногда вызывают головную боль, тошноту и раздражительность. Людям с мигренью, астмой или склонностью к головным болям Чудинская посоветовала осторожно относиться к насыщенным ароматам, в том числе к пачули, гвоздике, корице, мяте, эвкалипту и цитрусам. Даже запах лаванды подходит не всем.
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