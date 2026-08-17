Экономист назвала способ сократить расходы на сборы ребенка в школу
Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова посоветовала родителям не заполнять пенал и не покупать весь набор школьных принадлежностей до начала учебного года. По ее словам, такой подход поможет заметно снизить траты семьи. Об этом сообщает «Лента.ру».
Эксперт предложила к 1 сентября положить в пенал только самое нужное: две ручки, карандаш и ластик. Достаточно приобрести несколько тетрадей, а остальные вещи докупить после старта занятий.
Борисова пояснила, что в первые дни сентября магазины часто снижают стоимость школьных товаров на 20–50 процентов. Выгоднее отложить покупку большей части канцелярии до 2–5 сентября и использовать предложения с кешбэком. Банки и сервисы нередко возвращают от 5 до 15 процентов от суммы заказа.
Экономист рекомендовала искать наборы для школьников с общей скидкой и применять промокоды при первом заказе в интернет-магазинах. Рюкзаки, пеналы, учебники и форму можно найти на площадках с подержанными вещами: там такие покупки часто обходятся в два-три раза дешевле.
Еще один вариант — объединиться с другими родителями для общего заказа у одного продавца. Такой способ поможет уменьшить цену на канцелярию, рабочие тетради и учебные пособия.
Семьям с доходом ниже прожиточного минимума Борисова посоветовала обратиться в органы соцзащиты и уточнить условия региональных выплат на подготовку детей к учебному году.
Читайте также: