Экономист назвала способ сократить расходы на сборы ребенка в школу

17 августа 2026, 07:12

Экономист Борисова: тактика «пустой пенал» поможет сэкономить к школе

Фото: iStock/hxdbzxy

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова посоветовала родителям не заполнять пенал и не покупать весь набор школьных принадлежностей до начала учебного года. По ее словам, такой подход поможет заметно снизить траты семьи. Об этом сообщает «Лента.ру».