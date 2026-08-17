В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошее вино

17 августа 2026, 06:10

Роскачество: пробка с запахом сырости и плесени говорит о «корковой болезни»

Фото: iStock/IL21

В Роскачестве объяснили, на что стоит обращать внимание при выборе бутылки вина. Об этом сообщает NEWS.ru.





Специалисты подчеркнули, что после откупорки первым делом следует учесть аромат пробки — он должен быть сухим и древесным. Запах сырости или плесени говорит о так называемой «корковой болезни», а наличие влаги свидетельствует о нарушении герметичности и риске окисления.

«Напиток с натуральной пробкой подходит для особых случаев. Винтовая крышка: для гарантированного качества, свежести и удобства. Это выбор современных белых, розовых и молодых красных вин. Пробка из стекла и синтетики — это компромиссные варианты, требующие внимания к производителю», — отметил собеседник издания.