Двух мужчин спасли на Борисовских прудах в Москве
Спасатели за сутки вытащили из воды двух тонувших мужчин на Борисовских прудах в Москве. Об этом сообщила «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах».
Днем 16 августа патруль заметил в воде тонущего человека. Его подняли на борт катера и оперативно оказали помощь.
Вечером того же дня дежурная смена зафиксировала еще одного пловца, который ушел под воду и не вынырнул. Спасатели нашли молодого человека в десяти метрах от берега, подняли его на поверхность без сознания и доставили на сушу, где провели сердечно-легочную реанимацию. После стабилизации состояния пациента доставили в больницу.
Спасатели призвали горожан купаться только в разрешенных местах, не заплывать за буйки и не нырять в запрещенных зонах.
Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка утонула в пруду на юго-востоке Москвы.
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