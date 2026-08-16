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Двух мужчин спасли на Борисовских прудах в Москве

В Москве на Борисовских прудах за сутки спасли двух тонувших мужчин
Фото: iStock/Adam Bartosik

Спасатели за сутки вытащили из воды двух тонувших мужчин на Борисовских прудах в Москве. Об этом сообщила «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах».



Днем 16 августа патруль заметил в воде тонущего человека. Его подняли на борт катера и оперативно оказали помощь.

Вечером того же дня дежурная смена зафиксировала еще одного пловца, который ушел под воду и не вынырнул. Спасатели нашли молодого человека в десяти метрах от берега, подняли его на поверхность без сознания и доставили на сушу, где провели сердечно-легочную реанимацию. После стабилизации состояния пациента доставили в больницу.

Спасатели призвали горожан купаться только в разрешенных местах, не заплывать за буйки и не нырять в запрещенных зонах.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка утонула в пруду на юго-востоке Москвы.

Лидия Пономарева

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