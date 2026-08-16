Двух мужчин спасли на Борисовских прудах в Москве

16 августа 2026, 23:55

В Москве на Борисовских прудах за сутки спасли двух тонувших мужчин

Фото: iStock/Adam Bartosik

Спасатели за сутки вытащили из воды двух тонувших мужчин на Борисовских прудах в Москве. Об этом сообщила «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах».