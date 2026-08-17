Психолог объяснила, почему нельзя переучивать левшу в правшу

17 августа 2026, 03:21

Психолог Гендель: переучивание левши в правшу грозит серьезным стрессом

Фото: iStock/west

Принудительное переучивание ребенка-левши в правшу может стать причиной серьезного стресса и не имеет доказанной пользы. Об этом рассказала психолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Гендель.