Психолог объяснила, почему нельзя переучивать левшу в правшу
Принудительное переучивание ребенка-левши в правшу может стать причиной серьезного стресса и не имеет доказанной пользы. Об этом рассказала психолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Гендель.
По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», леворукость сегодня рассматривается не как недостаток или вредная привычка, а как один из вариантов нормы, обусловленный особенностями работы головного мозга.
Специалист предупредила, что попытка перестроить уже сформированные двигательные программы через постоянное использование неведущей руки вызывает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение уверенности в себе, а у некоторых детей — временные трудности с письмом, концентрацией внимания и речью. Особенно чувствительны к такому воздействию дошкольники и младшие школьники.
Психолог подчеркнула, что леворукость никак не определяет интеллект или будущие достижения ребенка — среди левшей множество выдающихся ученых, художников, музыкантов и спортсменов. Гораздо важнее создать комфортные условия для учебы: подобрать правильные письменные принадлежности, организовать рабочее место и при необходимости объяснить учителю особенности письма левой рукой.
Эксперт также отметила, что в раннем возрасте ребенок может одинаково пользоваться обеими руками — это норма, поскольку ведущая рука формируется постепенно. Если после 5–6 лет сохраняется неопределенность или заметны проблемы с моторикой, стоит проконсультироваться с детским неврологом или нейропсихологом, заключила Гендель.
Читайте также: