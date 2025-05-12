Экономист назвала зарплату, гарантирующую россиянам среднюю пенсию

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Россиянам необходимо зарабатывать минимум 55 180 рублей в месяц, чтобы получить среднюю пенсию в размере 23 175 рублей. Об этом сообщила экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.
«Чтобы получать пенсию в размере 23 175 рублей, нужны около 97,9 пенсионных баллов. Эта сумма выходит из расчета: из общей пенсии вычитается фиксированная выплата (8907,70 рубля), остаётся 14 267,30 рубля, которую покрывают баллы. Один балл в 2025 году стоит 145,69 рубля, и 14 267,30 / 145,69 даёт те самые 97,9. Если разделить их на минимальный стаж, то за 37 лет (для женщин) или 42 года (для мужчин) нужно зарабатывать около 2,4–2,6 балла в год», – пояснила Анисимова в беседе с NEWS.ru.Экономист подчеркнула, что, говоря о минимальной зарплате, в 2025 году предельная база составляет 441 991,80 рубля. Для получения 2,4 балла в год необходимо зарабатывать порядка 55 180 рублей в месяц до вычета НДФЛ.
Анисимова в заключение добавила, что такой расчёт актуален при условии, чо работа официальная, без перерывов и с полными взносами. В случае снижения зарплаты или перерывов в стаже количество баллов также снижается.
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