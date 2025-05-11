Работающим пенсионерам объяснили порядок перерасчета пенсий в августе

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Работающим пенсионерам в августе автоматически пересчитают страховые пенсии на основе данных, предоставленных их работодателями. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью «Российской газете».
Право на перерасчёт имеют те, кто официально трудился в 2024 году, и за кого уплачивались страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год, но не превысит эквивалент трёх индивидуальных коэффициентов.
По словам Гаврилова, даже такая корректировка добавит к выплатам несколько сотен рублей.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России на начало 2025 года достигла 23 175 рублей за месяц.
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По словам Гаврилова, даже такая корректировка добавит к выплатам несколько сотен рублей.
«Важно, что сам факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов работодателем позволяет ежегодно получать такую прибавку», — уточнил он.Депутат подчеркнул, что регулярные отчисления работодателя гарантируют ежегодное увеличение пенсии без необходимости подачи заявлений со стороны пенсионера — сведения о стаже и взносах поступают от работодателей напрямую в Социальный фонд.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России на начало 2025 года достигла 23 175 рублей за месяц.
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Мария Моисеева