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Работающим пенсионерам объяснили порядок перерасчета пенсий в августе

Депутат Гаврилов: В августе работающим пенсионерам сделают прибавку к пенсии
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Работающим пенсионерам в августе автоматически пересчитают страховые пенсии на основе данных, предоставленных их работодателями. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью «Российской газете».
Право на перерасчёт имеют те, кто официально трудился в 2024 году, и за кого уплачивались страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год, но не превысит эквивалент трёх индивидуальных коэффициентов.

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По словам Гаврилова, даже такая корректировка добавит к выплатам несколько сотен рублей.

«Важно, что сам факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов работодателем позволяет ежегодно получать такую прибавку», — уточнил он.
Депутат подчеркнул, что регулярные отчисления работодателя гарантируют ежегодное увеличение пенсии без необходимости подачи заявлений со стороны пенсионера — сведения о стаже и взносах поступают от работодателей напрямую в Социальный фонд.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России на начало 2025 года достигла 23 175 рублей за месяц.

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#право
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Дуров: WhatsApp* стоило бы потратить миллиарды на инновации вместо критики Telegram
11 мая 2025, 05:09

Фото: istockphoto/gutaper

В русскоязычных Telegram-каналах «появились заказные посты», критикующие Telegram за «спам и рекламу» и восхваляющие WhatsApp* за отсутствие платных подписок. Основатель мессенджера Павел Дуров обвинил в этом WhatsApp*. Недовольство он выразил в личном блоге, уточняет «Газета.ru».
«Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах. До этого они публиковали заказные статьи в основном в западной прессе. Лучше бы потратили миллиарды своего маркетингового бюджета, направленного против нас, на инновации», — поразился Дуров.
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Он подчеркнул, что Telegram опережает WhatsApp* на годы, и разрыв продолжает расти. Основатель Telegram также приложил скриншоты с примерами «хвалебных постов» для WhatsApp*.

В ночь с 10 на 11 мая «Радио 1» передавало, что с 30 мая 2025 года в России вводятся ограничения на переводы без открытия банковского счёта: максимальная сумма при упрощённой идентификации составит 100 тысяч рублей.

Ранее законодательство не устанавливало чётких лимитов для таких операций, но теперь при превышении указанной суммы потребуется полная идентификация клиента, включая предоставление расширенных данных.

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В России с конца мая введут новое ограничение при переводе денег
Финансист Ермилова: с 30 мая вступят в силу новые ограничения на денежные переводы
11 мая 2025, 04:26

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

С 30 мая 2025 года в России вводятся ограничения на переводы без открытия банковского счёта: максимальная сумма при упрощённой идентификации составит 100 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщила международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Ранее законодательство не устанавливало чётких лимитов для таких операций, что не соответствовало международным стандартам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Теперь при превышении указанной суммы потребуется полная идентификация клиента, включая предоставление расширенных данных.

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«С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — пояснила она.
По словам Ермиловой, упрощённая идентификация предполагает указание паспортных данных и ФИО. Новые меры направлены на борьбу с незаконным выводом капитала и соответствие антиотмывочным нормам.

Ранее россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу. Также в Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, не считая пенсионеров, многодетных семьей и инвалидов.

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Кремлевский журналист извинился перед Лукашенко за ошибку в репортаже со Дня Победы
Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за ложь о его действиях на параде
11 мая 2025, 01:27

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в «кремлёвский пул», принёс извинения президенту Белоруссии Александру Лукашенко за ошибку в репортаже о параде 9 Мая.
В своём материале он указал, что Лукашенко не поднялся при прохождении белорусского военного расчёта, однако позже, пересмотрев запись трансляции, признал неточность. Об этом Колесников сообщил в Telegram-канале издания после того, как на его слова обратили внимание в Белоруссии, передает «Ura.ru».

«Я вчера в репортаже «Победа была за ними» про парад написал, что Александр Лукашенко не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии. А тут об этом стали говорить в Белоруссии, я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел. (...) Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии. Дело серьезное», — признал свой недочет Колесников.
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Журналист объяснил ошибку рабочей суматохой: репортёры пытались охватить всех участников парада, что привело к невнимательности. Он добавил, что сам бы расстроился, окажись на месте Лукашенко.

9 мая сообщалось, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в параде, вместе с ним, как видно на кадрах репортажа, приехал сын Лукашенко Николай.

Всего в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 80-летию Победе в Великой Отечественной войне, приняли участие около 30 иностранных лидеров, включая глав Китая, Бразилии, Сербии, Китая, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Кубы, Египта, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо и ряда других стран.

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#победа
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#9 мая
#telegram
#александр лукашенко
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Умерла телережиссер Калерия Кислова
Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова
10 мая 2025, 15:13

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 99 лет умерла бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева.
Причина смерти телережиссера не уточняется.

Кислова была главным режиссером программы «Время» с 1977 по 2006 год. В ноябре прошлого года у подножия Останкинской телебашни открыли почетный знак в честь Калерии Кисловой.

Калерия Венедиктовна окончила ГИТИС. В 1961 году Кислова стала ассистентом режиссера в Новосибирске. К Главной редакции информации ЦТ она присоединилась в 1974 году.

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#режиссёр
#телевидение
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Концерт к 80-летию Победы прошел в Ивангороде Ленинградской области
10 мая 2025, 13:16

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Концерт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел в Ивангороде Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, праздничное мероприятие состоялось на базе Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Желающие могли посмотреть онлайн-трансляцию.
В просмотре участвовали ветераны, кадеты и прочие почетные гости. Событие транслировалось на главных площадях девяти подмосковных округов и в региональных военных госпиталях. Участникам вручили георгиевские ленты.

«Все присутствующие почтили память павших героев минутой молчания и выразили благодарность ветеранам», — сказано в публикации ведомства.
Мероприятие анонсировали в минувшую среду, 7 мая.

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