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Россиянам объявили средний размер пенсии в стране

Соцфонд: средний размер пенсии в РФ составляет 23 тысячи рублей
Фото: iStock/mars58

Фото: iStock/mars58

Средняя пенсия в России на начало 2025 года достигла 23 175 рублей за месяц. Это следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости.
«Средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — говорится в сообщении фонда.
На 1 января 2025 года в системе Социального фонда числится более 41 миллиона пенсионеров. Из них около 33,4 миллиона человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 миллиона — по инвалидности, а 1,5 миллиона — по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной украсить новые банкноты изображениями городов-героев Великой Отечественной войны, включая Одессу и Киев. Депутат считает, что такие купюры станут уроком истории и укрепят гражданскую идентичность.

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Миронов предложил нанести на обновленные банкноты изображения Одессы и Киева
06 мая 2025, 04:02

Фото: iStock/WhiteLacePhotography

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной украсить новые банкноты изображениями городов-героев Великой Отечественной войны, включая Одессу и Киев. Депутат считает, что такие купюры станут уроком истории и укрепят гражданскую идентичность, сообщает РИА Новости.
Миронов убежден, что панорамы знаковых мест, таких как Мамаев курган, Брестская крепость или Невский пятачок, на банкнотах номиналом 10, 50 и 500 рублей наполнят их символикой подвига предков. Он предложил указывать на купюрах надпись «Город-герой Великой Отечественной войны» и добавить защитные элементы, вроде голограмм с Георгиевской лентой или микротекста с фронтовыми письмами, чтобы повысить защиту от подделок.

«Прошу рассмотреть возможность посвятить их (банкнот) дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск», — говорится в предложении депутата.
Политик отметил, что опыт выпуска памятных монет Центробанком показал высокий общественный интерес к подобным инициативам. Расширение этой практики на массовые банкноты, по мнению Миронова, стало бы важным шагом для популяризации исторического знания, особенно среди молодежи.

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«Стало тесно»: уезжавшая из России в США журналистка объяснила свое возвращение на родину

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«Стало тесно»: уезжавшая из России в США журналистка объяснила свое возвращение на родину
Журналистка Шахова заявила, что вернулась в РФ, так как ей было тесно в США
05 мая 2025, 21:26

Мария Шахова (Фото: Телеграм @mashakhova)

Журналистка и ведущая шоу «Мы и они» Мария Шахова, уезжавшая из России в США, назвала причину возвращения на родину. О переезде она рассказала в разговоре с изданием «Страсти».
Со слов журналистки, она переехала в Соединенные Штаты Америки, поскольку ей предложили открыть в Нью-Йорке офис компании, в которой она трудилась в российской столице. Какое-то время Шахова прожила в «Большом Яблоке», а потом переехала во Флориду.

«В какой-то момент на пробежке меня будто перещелкнуло, я спросила себя: «А что дальше?» Мне снова стало тесно, и я поняла, что пора возвращаться в Москву», — объяснила журналистка решение вернуться на родину.

Ранее худрук Большого московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный не поддержал идею о запрете лошадей на улицах Москвы. Артист отметил, что подобные ограничения не решают проблему, а лишь усугубляют положение животных и людей, чья деятельность связана с ними.

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#журналисты
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В Москве стартовала сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных
05 мая 2025, 20:52

Фото: iStock/macniak

В Москве рядом с площадками для выгула собак открылись временные пункты вакцинации домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
«В Москве начали работу временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Весной и летом в городе их будет более 100. <…> Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с графиком его работы можно на сайте mos.ru. Узнать мобильный прививочный пункт просто – это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы», – приводит текст сообщения АГН «Москва».
Отмечается, что горожане могут бесплатно привить собак, кошек, хорьков и енотов. Главные условия: питомец должен быть старше трёх месяцев и полностью здоров. Также перед прививкой должна быть обязательно проведена дегельминтизация.

Хозяевам для вакцинирования питомцев необходимо предоставить паспорт животного, чтобы врач проставил отметки.

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Эксперт по безопасности раскрыл, как не стать жертвой дипфейк-звонка
05 мая 2025, 19:19

Фото: iStock/fizkes

Неправильно расставленные ударения в словах и неестественно плавные движения могут быть признаками дипфейка. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Специалист отметил, что, чем проще делать дипфейки, тем чаще мошенники будут ими пользоваться.

«Отличить дипфейк-звонки от настоящих очень сложно. Речь может быть немножко роботизирована, предложения не совсем правильно строятся, ударения в словах ставятся неверно. Хотя голос при этом будет очень похож», – объяснил Курочкин в беседе с «Москвой 24».
Во время видеозвонков эксперт также порекомендовал обратить внимание на движения собеседника. Если это дипфейк, то его выдадут неестественно плавные движения и отсутствие объёма в лице, а именно теней и морщинок.

Правда мошенники нашли способ скрывать эти изъяны, например, показывая человека издалека.

Курочкин подчеркнул, что наиболее действенным способом уберечь себя от обмана с дипфейками является перепроверка информации. Если звонит коллега или родственник и требует деньги, следует положить трубку и перезвонить ему.

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#звонок
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Умер советский чемпион по борьбе и бывший глава киевской ОПГ Виктор Авдышев
Скончался экс-чемпион СССР по борьбе Виктор Авдышев, возглавлявший киевское ОПГ
05 мая 2025, 18:53

Фото: iStock/jorgeantonio

Умер советский чемпион по классической борьбе Виктор Авдышев. Экс-спортсмен скончался в возрасте 69 лет.
По данным SHOT, причина смерти — сердечная недостаточность. Авдышев за спортивную карьеру становился чемпионом СССР. На международной арене он дважды выигрывал бронзовую медаль чемпионата мира.

В 1989 году Авдышев в Киеве собрал бандитскую группировку. Организованная преступная группа состояла преимущественно из бывших спортсменов-борцов. Уже через несколько лет банда стала одной из самых влиятельных в городе.

В 1995-м Авдышев был арестован. Мужчина смог сбежать в Азербайджан. Суд заочно приговорил его к четырем годам тюрьмы.

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