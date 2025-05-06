Россиянам объявили средний размер пенсии в стране

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Средняя пенсия в России на начало 2025 года достигла 23 175 рублей за месяц. Это следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости.
«Средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — говорится в сообщении фонда.На 1 января 2025 года в системе Социального фонда числится более 41 миллиона пенсионеров. Из них около 33,4 миллиона человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 миллиона — по инвалидности, а 1,5 миллиона — по потере кормильца.
Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной украсить новые банкноты изображениями городов-героев Великой Отечественной войны, включая Одессу и Киев. Депутат считает, что такие купюры станут уроком истории и укрепят гражданскую идентичность.
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