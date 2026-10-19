Экономист объяснил, как избежать лишних трат и сохранить деньги
Чтобы избежать необдуманных расходов, важно заранее оценивать необходимость покупок и составлять список товаров перед походом в магазин. Об этом «Татар-информу» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, такой список снижает вероятность спонтанных покупок. «Считаю крайне важным составлять список покупок перед посещением торговой точки», — отметил он.
Специалист также посоветовал контролировать свои желания и не поддаваться внезапному стремлению приобрести тот или иной товар. Импульсивные покупки могут негативно сказаться как на материальном положении, так и на психологическом состоянии человека.
Еще один способ управления личными финансами — планирование бюджета. По мнению Балынина, финансовый план помогает систематизировать расходы и придерживаться выбранной стратегии.
Экономист рекомендовал заранее составлять планы покупок на год, месяц, неделю и день, а также устанавливать максимальное количество товаров, которые планируется приобрести, в штуках, килограммах или литрах.
«Конечно, успешность финансового планирования определяется соблюдением параметров финансового плана. Сейчас очень удобно покупать, не выходя из дома: в один клик можно оформить практически любую покупку. Очень важно себе заранее составить план покупок на год, месяц, неделю и день. В этом случае важно себе отметить максимальное количество приобретаемой продукции: в штуках, килограммах, литрах», — пояснил Балынин.Специалист также напомнил, что даже небольшие ежедневные траты на ненужные товары способны существенно повлиять на бюджет. Если каждый день тратить на такие покупки по 250 рублей, за месяц дополнительные расходы составят 7,5 тысячи рублей, а за год — 90 тысяч рублей.