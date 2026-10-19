Экономист объяснил, как избежать лишних трат и сохранить деньги

19 октября 2026, 16:54

Экономист Балынин: ежедневные ненужные траты по 250 рублей уносят 90 тысяч в год

Фото: istockphoto / spaxiax

Чтобы избежать необдуманных расходов, важно заранее оценивать необходимость покупок и составлять список товаров перед походом в магазин. Об этом «Татар-информу» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.





По словам эксперта, такой список снижает вероятность спонтанных покупок. «Считаю крайне важным составлять список покупок перед посещением торговой точки», — отметил он.



Специалист также посоветовал контролировать свои желания и не поддаваться внезапному стремлению приобрести тот или иной товар. Импульсивные покупки могут негативно сказаться как на материальном положении, так и на психологическом состоянии человека.



Еще один способ управления личными финансами — планирование бюджета. По мнению Балынина, финансовый план помогает систематизировать расходы и придерживаться выбранной стратегии.



Экономист рекомендовал заранее составлять планы покупок на год, месяц, неделю и день, а также устанавливать максимальное количество товаров, которые планируется приобрести, в штуках, килограммах или литрах.



«Конечно, успешность финансового планирования определяется соблюдением параметров финансового плана. Сейчас очень удобно покупать, не выходя из дома: в один клик можно оформить практически любую покупку. Очень важно себе заранее составить план покупок на год, месяц, неделю и день. В этом случае важно себе отметить максимальное количество приобретаемой продукции: в штуках, килограммах, литрах», — пояснил Балынин.