Юрист назвал случай, когда негативный отзыв может кончиться судом
Юрист Манько: Если отзыв вредит репутации, дело может кончиться судом
Россияне, публикующие негативные отзывы об оказанных услугах на различных сервисах, могут столкнуться с судебными исками. Об этом сообщил юрист Александр Манько.
По его словам, подобный случай произошел в 2024 году, пишет «Абзац». Пациент стоматологической клиники, оставивший претензию, не смог доказать наличие проблемы с помощью экспертизы.
«В 2024 году стоматология подала в суд на автора отзыва, который назвал врачей калеками и обвинил в удалении не того зуба. Суд встал на сторону клиники. Автор не смог подтвердить обвинение медицинской экспертизой. Решение суда — удалить отзыв, опубликовать опровержение и выплатить 150 000 рублей за вред деловой репутации», — рассказал Манько.Эксперт пояснил, что мнение всегда является субъективной оценкой. Например, можно указать на медленный сервис в ресторане, поскольку эту информацию нельзя проверить. Однако не стоит писать, что заведение готовит из несвежих продуктов — это легко выяснить с помощью экспертизы.
Манько уточнил, что даже в случае уже написанного негативного отзыва проблему можно легко решить. Обычно для этого достаточно удалить саму претензию.