Юрист назвал случай, когда негативный отзыв может кончиться судом

19 октября 2026, 16:26

Юрист Манько: Если отзыв вредит репутации, дело может кончиться судом

Фото: istockphoto/Thx4Stock

Россияне, публикующие негативные отзывы об оказанных услугах на различных сервисах, могут столкнуться с судебными исками. Об этом сообщил юрист Александр Манько.





По его словам, подобный случай произошел в 2024 году, пишет «Абзац». Пациент стоматологической клиники, оставивший претензию, не смог доказать наличие проблемы с помощью экспертизы.



