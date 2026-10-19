Эксперт объяснил, когда соседская забота превращается в слежку

19 октября 2026, 16:32

Фото: istockphoto / Pressmaster

Соседский надзор может помогать обеспечивать безопасность, но иногда превращается во вмешательство в личную жизнь. Грань между заботой и слежкой проходит там, где заканчивается уважение к чужим границам.