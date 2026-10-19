Россиянам объяснили, чем грозит публикация видео петушиных боёв

19 октября 2026, 14:33

Юрист Палюлин: за распространение петушиных боёв грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: istockphoto / Nataba

В России суд запретил распространять в интернете фотографии и видеозаписи петушиных боёв. Решение приняли после обращения прокуратуры, которая обнаружила ролики с информацией о жестоком обращении с животными. Об этом рассказал юрист Антон Палюлин Общественной Службе Новостей.