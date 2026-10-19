Россиянам объяснили, чем грозит публикация видео петушиных боёв
В России суд запретил распространять в интернете фотографии и видеозаписи петушиных боёв. Решение приняли после обращения прокуратуры, которая обнаружила ролики с информацией о жестоком обращении с животными. Об этом рассказал юрист Антон Палюлин Общественной Службе Новостей.
По словам эксперта, российское законодательство запрещает организацию и проведение боёв животных. Этот запрет распространяется в том числе на петушиные и собачьи бои. Кроме того, закон запрещает пропаганду жестокого обращения с животными.
Палюлин пояснил, что за жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность по статье 245 УК РФ. Среди возможных наказаний — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Юрист также отметил, что ответственность может затронуть не только непосредственных участников жестокого обращения, но и тех, кто помогает организовать такие действия. В частности, он упомянул людей, которые снимают происходящее на видео.
Отдельно эксперт обратил внимание на публикацию подобных записей в интернете. По его словам, распространение материалов с жестокими сценами может быть признано пропагандой жестокого обращения с животными. Прокуратура вправе добиваться через суд запрета на распространение такой информации.
При этом конкретная ответственность зависит от обстоятельств дела и правовой квалификации действий. Сам факт публикации или репоста не означает автоматического назначения наказания по статье 245 УК РФ.
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