Онколог раскрыл золотое правило приема лекарств

10 августа 2026, 19:43

Онколог Ивашков: Молоко снижает всасывание фторхинолонов в кишечнике

Фото: iStock/Victoria Popova

Онколог Владимир Ивашков призвал при приеме лекарств придерживаться золотого правила. Об этом он сообщил в личном блоге.