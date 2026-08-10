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Онколог раскрыл золотое правило приема лекарств

Онколог Ивашков: Молоко снижает всасывание фторхинолонов в кишечнике
Фото: iStock/Victoria Popova

Онколог Владимир Ивашков призвал при приеме лекарств придерживаться золотого правила. Об этом он сообщил в личном блоге.



Доктор рекомендовал запивать лекарства исключительно водой, так как другие напитки могут влиять на их эффективность. Например, он предупредил, что молоко уменьшает всасывание в кишечнике антибиотиков, таких как тетрациклины и фторхинолоны.

Специалист отметил, что сочетание алкоголя и парацетамола может быть вредным для печени. Он подчеркнул, что препараты железа не следует запивать кофе и чаем, поскольку они снижают усвоение микроэлемента на 60%. Ивашков посоветовал избегать сочетания бананов с лекарствами от повышенного давления, грейпфрутов со статинами и зелени с варфарином — препаратом, предотвращающим образование тромбов.

Екатерина Коршунова

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