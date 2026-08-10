Названы простые и действенные методы профилактики геморроя

10 августа 2026, 17:21

Врач Давлетшина: Развитие геморроя можно предотвратить, изменив привычки

Фото: iStock/DenBoma

Геморрой — это не случайный недуг, а закономерное следствие неправильного образа жизни. Об этом сообщила колопроктолог, онколог, хирург «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Виктория Давлетшина в беседе с «Лентой.ру».