Названы простые и действенные методы профилактики геморроя
Геморрой — это не случайный недуг, а закономерное следствие неправильного образа жизни. Об этом сообщила колопроктолог, онколог, хирург «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Виктория Давлетшина в беседе с «Лентой.ру».
По ее словам, большинство случаев геморроя можно предотвратить, изменив повседневные привычки. Ключевым аспектом профилактики является нормализация работы кишечника. Медик рекомендовала ежедневно потреблять не менее 25-30 граммов клетчатки, что эквивалентно 400 граммам свежих овощей, фруктов и зелени. Она подчеркнула, что клетчатка эффективна только при достаточном потреблении жидкости — 1,5-2 литра воды в сутки. Недостаток влаги может сделать стул жестким, что травмирует слизистую оболочку.
По мнению врача, физическая активность также важна для профилактики геморроя. При сидячей работе рекомендуется делать пятиминутный перерыв каждые 45 минут, чтобы предотвратить застой крови. Тяжелая атлетика и интенсивные силовые тренировки, которые резко повышают внутрибрюшное давление, следует заменить более мягкими видами физической активности, такими как плавание, ходьба или йога.
Давлетшина отметила важность гигиены и «туалетных привычек». Она рекомендовала не проводить на унитазе более пяти минут и использовать подмывание прохладной водой вместо жесткой туалетной бумаги. В поездках и в дороге можно использовать влажную туалетную бумагу в качестве альтернативы, заключила она.
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