Экономист объяснил, почему внедрение ИИ не гарантирует роста зарплат
Внедрение искусственного интеллекта может повысить производительность труда, однако это не гарантирует увеличения зарплат сотрудников. Компании могут направить полученную выгоду на повышение доходов работников и обучение новым навыкам, но при недостаточном спросе на продукцию автоматизация способна привести к сокращению штата.
Об этом RT заявил доцент экономического факультета РУДН Никита Столяров. По его словам, если компании не хватает сотрудников, внедрение ИИ позволит выполнять прежний объём заказов той же командой, уменьшить переработки и повысить оплату труда специалистов с новой квалификацией.
При этом даже общий дефицит кадров на рынке не гарантирует, что уволенный сотрудник быстро найдёт подходящую работу. Для этого могут потребоваться дополнительные навыки, время на переобучение или переезд.
Столяров подчеркнул, что оценивать результаты внедрения ИИ следует не только по росту производительности компании, но и по качеству продукции, реальным доходам сотрудников и условиям труда. В противном случае экономическая выгода бизнеса может обернуться потерями для работников.
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