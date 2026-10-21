Экономист объяснил, почему внедрение ИИ не гарантирует роста зарплат

21 октября 2026, 11:54

Экономист Столяров: выгода бизнеса от ИИ способна обернуться потерями для людей

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Внедрение искусственного интеллекта может повысить производительность труда, однако это не гарантирует увеличения зарплат сотрудников. Компании могут направить полученную выгоду на повышение доходов работников и обучение новым навыкам, но при недостаточном спросе на продукцию автоматизация способна привести к сокращению штата.