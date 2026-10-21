Юрист объяснил, как уехать с места ДТП и не лишиться прав

21 октября 2026, 11:34

Юрист Манько: уехать с места ДТП можно только при оформлении европротокола

Фото: Istock/Kwangmoozaa

Юрист Александр Манько напомнил, что попытка уехать с места ДТП может привести к лишению прав на срок до полутора лет. Это правило действует, даже если авария мелкая и обошлась без пострадавших.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что уехать можно только при соблюдении ряда условий.

«Законно уехать можно только при оформлении европротокола. Должны совпасть четыре условия: в ДТП участвуют ровно два транспортных средства, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, нет пострадавших людей и ущерба третьим объектам, нет разногласий по вине. Либо разногласия есть, но тогда вы обязаны зафиксировать все через приложение «Госуслуги Авто», — сказал юрист.