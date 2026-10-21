Синоптик спрогнозировала москвичам дождь и понижение температуры до +1 градуса
До конца текущей недели в Московском регионе формировать погоду будет область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, на этом фоне вероятность осадков уменьшится. Синоптик отметила, что исключением будет только пятница, 23 октября, когда ожидается небольшой дождь, преимущественно в ночное время.
Температура останется положительной, подчеркнула специалист. В ночное время в столице прогнозируется +3…+6 °C, а в области +1…+6 °C. Днём воздух в Москве прогреется до +10…+12 °C, а слабый ветер сменится на юго-восточное направление, заключила Позднякова.
Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин заявил, что 2027 год грозит столичному региону нашествием комаров и клещей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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