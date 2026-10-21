Неизлечимая смертельная болезнь лёгких ХОБЛ переходит на вейперов

21 октября 2026, 08:41

SHOT: у вейперов находят симптомы болезни легких ХОБЛ

Фото: iStock/Benjamin Robinson

Вейперы рискуют столкнуться с неизлечимой смертельной болезнью лёгких ХОБЛ. Медики ожидают, что в ближайшее время заболеваемость среди тех, кто много лет курит электронные сигареты, значительно возрастёт. Об этом пишет SHOT.