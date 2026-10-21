Неизлечимая смертельная болезнь лёгких ХОБЛ переходит на вейперов
Вейперы рискуют столкнуться с неизлечимой смертельной болезнью лёгких ХОБЛ. Медики ожидают, что в ближайшее время заболеваемость среди тех, кто много лет курит электронные сигареты, значительно возрастёт. Об этом пишет SHOT.
Согласно информации источника, первая волна заболевших уже наблюдается. Врачи отмечают, что к ним обращаются молодые люди от 16 до 40 лет, которые увлекаются электронными сигаретами. Пациенты жалуются на сухость и боль в горле, кашель, одышку, свист в груди и изменения голоса. Эти симптомы указывают на хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ), которая прогрессирует и не поддаётся лечению. ХОБЛ входит в тройку ведущих причин смертности, ежегодно унося жизни около 3 миллионов человек по всему миру.
Раньше ХОБЛ чаще всего диагностировали у курильщиков со стажем. Например, это заболевание было обнаружено у актёра Михаила Ефремова. Теперь же подозрения на неизлечимую лёгочную патологию стали возникать у тех, кто использует электронные сигареты. Медики прогнозируют, что ситуация будет усугубляться: подростки начинают пробовать вейпы уже в 9–11 лет, тогда как ХОБЛ обычно развивается через 10–15 лет после начала курения.
По словам пульмонолога Алексея Никишенкова, за последний год количество россиян, столкнувшихся с осложнениями из-за электронных сигарет, увеличилось на 30%. Специального лечения для тяжёлых поражений лёгких, включая так называемую «попкорновую болезнь», не существует. Пациентам могут потребоваться кислородотерапия, искусственная вентиляция лёгких, а в самых тяжёлых случаях — интубация.
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