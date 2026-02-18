Экономист объяснил популярность рынков у молодежи в России

18 февраля 2026, 16:55

Экономист Анфиногенов: Поход на рынок стал новым развлечением для молодежи

Фото: iStock/kasto80

Молодежь в России начала все чаще совершать покупки на традиционных рынках. Об этом kp.ru сообщил экономист Александр Анфиногенов.