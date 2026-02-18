Экономист объяснил популярность рынков у молодежи в России

Достижения.рф

Экономист Анфиногенов: Поход на рынок стал новым развлечением для молодежи
Фото: iStock/kasto80

Молодежь в России начала все чаще совершать покупки на традиционных рынках. Об этом kp.ru сообщил экономист Александр Анфиногенов.



Для молодого поколения, не знакомого с эпохой длинных очередей и антисанитарии, посещение рынка стало своеобразным ритуалом и способом развлечься. Можно прогуляться, перекусить на фудкорте и приобрести уникальный товар, отметил эксперт.

По мнению экономиста, современные рынки значительно отличаются от печально известного «Черкизона». Большинство торговых площадок теперь более удобны для покупателей. Они оборудованы крышами, а товары красиво выложены и оформлены, заключил Анфиногенов.

