Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа

18 февраля 2026, 15:19

Прокурор попросил суд назначить два года условно обвиняемому в грабеже Гуфу

Гуф (Алексей Долматов) (Фото: Инстаграм* @therealguf)

Прокурор запросил для рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) наказание в виде двух лет лишения свободы условно по делу об ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.