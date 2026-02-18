Достижения.рф

Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа

Прокурор попросил суд назначить два года условно обвиняемому в грабеже Гуфу
Гуф (Алексей Долматов) (Фото: Инстаграм* @therealguf)

Прокурор запросил для рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) наказание в виде двух лет лишения свободы условно по делу об ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.



Заседание проходит в Наро-Фоминском городском суде Московской области. Обвиняемый не признал вину.

Согласно материалам следствия, в октябре 2024 года в банном комплексе деревни Малые Горки произошел инцидент. Гуф и его приятель Геворк Саруханян якобы завладели iPhone одного из посетителей.

По информации прокуратуры, во время конфликта Долматов угрожал пострадавшему и нанес ему два удара по лицу. В это время Саруханян удерживал потерпевшего, не давая ему возможности сопротивляться.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0