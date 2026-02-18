Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Прокурор запросил для рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) наказание в виде двух лет лишения свободы условно по делу об ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.
Заседание проходит в Наро-Фоминском городском суде Московской области. Обвиняемый не признал вину.
Согласно материалам следствия, в октябре 2024 года в банном комплексе деревни Малые Горки произошел инцидент. Гуф и его приятель Геворк Саруханян якобы завладели iPhone одного из посетителей.
По информации прокуратуры, во время конфликта Долматов угрожал пострадавшему и нанес ему два удара по лицу. В это время Саруханян удерживал потерпевшего, не давая ему возможности сопротивляться.
