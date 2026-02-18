Мошенники предлагают россиянам продлить срок хранения заказов с маркетплейсов
Россияне начали жаловаться на новую схему мошенничества, связанную с маркетплейсами. Аферисты предлагают продлить срок хранения заказов или требуют оплатить якобы начисленные штрафы.
Как выяснило РИА Новости, злоумышленники звонят с неизвестных номеров и сообщают о скором истечении срока хранения посылки. При этом некоторые граждане отмечают, что речь идет о заказах на площадках, которыми они никогда не пользовались.
В другой жалобе говорится о требовании оплатить пени за товар, который якобы не забрали вовремя. По словам одной из пострадавших, во время разговора собеседница начала повышать голос, кричать и угрожать, пытаясь оказать психологическое давление.
