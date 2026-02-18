В Выборгском районе Петербурга появится центр амбулаторной хирургии

18 февраля 2026, 14:40

Фото: iStock/sudok1

На совместном заседании Общественной палаты Санкт-Петербурга с вновь созданным Общественным советом при Комитете по здравоохранению обсудили нехватку центров амбулаторной хирургии (ЦАХ) в городе.





Председатель Общественного совета, главный врач Городской больницы Св. Георгия Валерий Стрижелецкий рассказал, что в больнице с 2013 года работают 95 коек гнойной хирургии, но их недостаточно. В отделении эндокринологии организовали еще 15 коек, которые работают на пределе возможностей.





«Койки работают с колоссальным перегрузом. Бывает, что на 95 коек лечатся вдвое больше стационарных больных. Большинство перевязок производится под наркозом. Персонал испытывает запредельные нагрузки, в том числе средний и младший медперсонал. С 1 февраля мы перепрофилируем очередные койки, но и это не решит проблему», — приводит «Петербургский дневник» слова Стрижелецкого.

«Скоро получим лицензию и начнем работу, мы настроены позитивно», — отметили в администрации Выборгского района.