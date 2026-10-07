Туристов предупредили о необычной активности змей на Бали
В период дождей кобры нередко оказываются на виллах и в отелях Бали в поисках тёплого укрытия. Об этом агентству РИА Новости рассказали представители фонда спасения рептилий Reptil Asih Tabanan.
По данным специалистов, в сезон осадков змеи регулярно заползают в жилые дома, гостиницы и другие помещения. Работники фонда неоднократно выезжали на вызовы, чтобы безопасно удалить змей из мест размещения туристов.
Чтобы снизить риск появления кобр на участке, организация советует следить за чистотой в помещениях и обращать внимание на растительность. Наибольшее внимание специалисты акцентировали на ветках, которые тянутся к дому с внешней стороны территории.
Сезон дождей на острове традиционно продолжается с ноября по март. При этом точные сроки влажного периода могут варьироваться в зависимости от конкретного района Бали.
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