Туристов предупредили о необычной активности змей на Бали

07 октября 2026, 02:29

Кобры на Бали в сезон дождей начали проникать в отели с туристами

Фото: iStock/skynavin

В период дождей кобры нередко оказываются на виллах и в отелях Бали в поисках тёплого укрытия. Об этом агентству РИА Новости рассказали представители фонда спасения рептилий Reptil Asih Tabanan.