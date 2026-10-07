В США покупатель приобрёл шедевр мирового искусства за $30 и стал миллионером
Неожиданная удача улыбнулась покупателю, который в июле заглянул на распродажу имущества: в «тёмном углу» среди прочих вещей он обнаружил картину и, заметив едва различимую подпись художника, решился приобрести её всего за 30 долларов.
Позже выяснилось, что это работа знаменитой сюрреалистки Гертруды Аберкромби — натюрморт «Ракушки олдермена Мерриама». Полотно не выставлялось на всеобщее обозрение почти 75 лет. Как сообщает CNN, эксперты подтвердили подлинность картины.
Перед началом торгов стоимость полотна оценивали в диапазоне 150–250 тысяч долларов. Однако в ходе аукциона финальная ставка достигла 1,35 миллиона долларов. Результат стал аукционным рекордом для произведений Гертруды Аберкромби.
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