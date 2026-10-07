В США покупатель приобрёл шедевр мирового искусства за $30 и стал миллионером

07 октября 2026, 00:32

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Неожиданная удача улыбнулась покупателю, который в июле заглянул на распродажу имущества: в «тёмном углу» среди прочих вещей он обнаружил картину и, заметив едва различимую подпись художника, решился приобрести её всего за 30 долларов.