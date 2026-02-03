Экономист объяснила, почему стаж до 2002 года особенно важен для пенсии

03 февраля 2026, 08:10

Экономист Шацкая: полученный до 2002 года стаж особенно важен в расчете пенсии

Фото: iStock/Oleg Elkov

Трудовой стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение при расчете будущей пенсии из-за принципиальных различий между прежней и современной пенсионными системами. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.