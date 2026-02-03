Экономист объяснила, почему стаж до 2002 года особенно важен для пенсии
Трудовой стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение при расчете будущей пенсии из-за принципиальных различий между прежней и современной пенсионными системами. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.
Она отметила, что с 2002 года в России функционирует страховая пенсионная система, основанная на индивидуальных пенсионных коэффициентах, которые формируются за счет взносов работодателей. В более ранние периоды персональных пенсионных баллов не существовало, поэтому государство разработало специальный механизм защиты пенсионных прав.
По словам Шацкой, трудовая деятельность в советский и ранний постсоветский периоды была преобразована в расчетный пенсионный капитал. При этом учитывались не только годы работы, но и социально значимые периоды, определенные законодательством того времени, такие как служба в армии и уход за ребенком. Каждый дополнительный год такого стажа напрямую влияет на объем пенсионных прав.
Для стажа до 2002 года была проведена валоризация — переоценка пенсионных прав в 2010 году. В рамках этой процедуры расчетный пенсионный капитал был увеличен на 10% для всех граждан. Кроме того, добавлялся 1% за каждый полный год стажа, накопленного до 1 января 1991 года.
Сумма пенсионного капитала, полученная после валоризации, была включена в пенсионные права граждан и в 2015 году переведена в индивидуальные пенсионные коэффициенты. Они, включая результат переоценки, являются постоянными и формируют базовую часть страховой пенсии. После назначения выплаты она, как и вся пенсия, ежегодно индексируется государством. Экономист подчеркнула, что поэтому крайне важно заранее проверить и подтвердить весь стаж, накопленный до 2002 года.
Читайте также: