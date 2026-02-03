Мошенники стали охотиться на репетиторов при помощи новой схемы с онлайн-занятиями
Злоумышленники стали записываться на онлайн-уроки, представляясь учениками. Они начинают общение с репетиторами, чтобы похитить их личные данные, передает РИА Новости.
После получения от преподавателя настоящей ссылки на занятие, аферисты говорят, что та не работает. Под предлогом технических неполадок мошенники отправляют свою — перейдя по такой ссылке, репетитель попадет на фишинговый сайт. Внешне он похож платформу для видеосвязи.
Ничего не подозревая, жертва вводит данные для входа, например, от своего Google-аккаунта. Таким образом в руки мошенников попадают учётные данные электронной почты, которые позволят аферистам получить доступ к другим сервисам, которые привязаны к взломанному аккаунту.
