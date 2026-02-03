Мошенники стали охотиться на репетиторов при помощи новой схемы с онлайн-занятиями

03 февраля 2026, 03:15

Фото: iStock/welcomia

Злоумышленники стали записываться на онлайн-уроки, представляясь учениками. Они начинают общение с репетиторами, чтобы похитить их личные данные, передает РИА Новости.





После получения от преподавателя настоящей ссылки на занятие, аферисты говорят, что та не работает. Под предлогом технических неполадок мошенники отправляют свою — перейдя по такой ссылке, репетитель попадет на фишинговый сайт. Внешне он похож платформу для видеосвязи.



