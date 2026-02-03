Москвичам рассказали о погоде во вторник
Во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предсказывают. Об этом пишет РИА Новости.
Температура воздуха достигнет минус 15 градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможны морозы до минус 26. Сейчас в столице зафиксировано минус 20 градусов. Небо затянуто высококучевыми облаками, которые располагаются на высоте более 2500 метров. Ветер почти отсутствует, влажность составляет 84%. Атмосферное давление на уровне 746,5 миллиметра ртутного столба.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в течение дня погода останется стабильной, без значительных изменений. Одевайтесь теплее и будьте осторожны на улице!
