Москвичам рассказали о погоде во вторник

03 февраля 2026, 08:06

Тишковец: в Москве во вторник ожидается облачная погода, без осадков

Фото: iStock/aetb

Во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предсказывают. Об этом пишет РИА Новости.