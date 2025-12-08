Экономист оценил реальность повышения пенсий до 50 тысяч рублей

08 декабря 2025, 21:21

Экономист Лежава: Пенсии вряд ли повысят до 50 тысяч рублей

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Уровень жизни пенсионеров снижается, несмотря на индексацию пенсий. Об этом заявил экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.





Ранее депутаты «Справедливой России» предложили установить минимальную страховую пенсию по старости на уровне 50 тысяч рублей.



Лежава пояснил, что в российском бюджете нет средств, позволяющих реализовать эту инициативу.





«Я думаю, что таких средств в бюджете просто нет. Подобные инициативы звучат регулярно, однако их реализация требует значительных финансовых ресурсов, которыми государство не располагает. Поэтому говорить о реальном повышении пенсий до таких размеров преждевременно», — сказал Лежава в беседе с Pravda.Ru.

«С 1 апреля повысится социальная пенсия более чем для 4,4 млн получателей на 6,8%. Помимо этого, с 1 января 2026 года повысится МРОТ до 27 093 рублей. В связи с этим будут пересчитаны все пособия, которые зависят непосредственно от минимального размера оплаты труда», — добавила депутат.