Экономист оценил реальность повышения пенсий до 50 тысяч рублей
Уровень жизни пенсионеров снижается, несмотря на индексацию пенсий. Об этом заявил экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.
Ранее депутаты «Справедливой России» предложили установить минимальную страховую пенсию по старости на уровне 50 тысяч рублей.
Лежава пояснил, что в российском бюджете нет средств, позволяющих реализовать эту инициативу.
«Я думаю, что таких средств в бюджете просто нет. Подобные инициативы звучат регулярно, однако их реализация требует значительных финансовых ресурсов, которыми государство не располагает. Поэтому говорить о реальном повышении пенсий до таких размеров преждевременно», — сказал Лежава в беседе с Pravda.Ru.
Он добавил, что пенсии в России продолжат индексировать, однако это не сможет обеспечить рост покупательной способности граждан, поскольку повышение происходит на 7%, а цены растут на 10-12%. Таким образом, уровень жизни пенсионеров неизбежно снижается, заключил Лежава.
Тем временем член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT уточнила, что с января 2026 года страховую пенсию по старости проиндексируют на 7,6%, а к концу года она вырастет до 27 117 рублей.
«С 1 апреля повысится социальная пенсия более чем для 4,4 млн получателей на 6,8%. Помимо этого, с 1 января 2026 года повысится МРОТ до 27 093 рублей. В связи с этим будут пересчитаны все пособия, которые зависят непосредственно от минимального размера оплаты труда», — добавила депутат.
С 1 февраля также увеличат свыше 40 пособий и социальных выплат на размер годовой инфляции.