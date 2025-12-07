В Ивантеевке устроили спортивный праздник для пенсионеров

07 декабря 2025, 23:15

Фото: dolgoletie.mosreg.ru

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» города Ивантеевка состоялся яркий фестиваль спорта. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов. На площадку пришли активные пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди них — 76-летняя Валентина Торовина, чья энергия и оптимизм сразу заряжают окружающих.