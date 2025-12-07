В Ивантеевке устроили спортивный праздник для пенсионеров
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» города Ивантеевка состоялся яркий фестиваль спорта. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов. На площадку пришли активные пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди них — 76-летняя Валентина Торовина, чья энергия и оптимизм сразу заряжают окружающих.
Валентина Федоровна поделилась впечатлениями — по ее словам, фестиваль объединил всех, кто любит спорт и хочет сохранять бодрость. Женщина добавила, что атмосфера в «Олимпе» получилась очень душевной, потому что здесь собрались единомышленники — те, кто выбирает полноценную и активную жизнь.
Программа фестиваля порадовала разнообразием. Участники пробовали силы в настольных играх: джакколо, шаффлборд и корнхол. Также все желающие метали дротики в дартс и стреляли из лука. Валентине Торовиной спортивные активности очень понравились. Особенный интерес у нее вызвала стрельба из лука. Она объясняет: после перенесенного инсульта руке сложнее точно бросать дротики, а лук держать и натягивать проще. Валентина Федоровна всегда выбирает то, что у нее лучше выходит и приносит радость.
Спорт занимает важное место в жизни Валентины. Она дважды в неделю ходит в бассейн, занимается зумбой и скандинавской ходьбой. Раньше увлекалась лыжами, но в этом году врач посоветовал сделать перерыв. Однако женщина уверена: всегда можно открыть для себя новый вид активности.
