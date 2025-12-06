В Госдуме заявили, что педагоги не должны получать зарплату менее 100 тысяч рублей

06 декабря 2025, 05:25

Депутат ГД Берулава: Зарплата педагогов не должна быть меньше 100 тысяч рублей

Заработная плата педагогов должна составлять не менее 100 тысяч рублей. Такое мнение высказал в беседе с «Москвой 24» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.





Его комментарий связан с инициативой депутатов от КПРФ, предлагающих поднять учителям базовую ставку до уровня не менее двух МРОТ.



По мнению Берулава, государство всегда обязано заботиться об учителях и поднимать их статус, ведь именно педагоги играют ключевую роль в формировании будущего страны. Он считает, что законопроект, скорее всего, будет одобрен — после оценки специалистами.





«Понятно, что при среднем значении в 43 тысячи минимальная зарплата (а ее назначают, как правило, малоопытному специалисту) в размере двух МРОТ (с 1 января 2026 года МРОТ достигнет 27 093 рублей) будет трудно достижима», — поделилась Бессараб с «Москвой 24».