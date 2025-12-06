В Госдуме заявили, что педагоги не должны получать зарплату менее 100 тысяч рублей
Депутат ГД Берулава: Зарплата педагогов не должна быть меньше 100 тысяч рублей
Заработная плата педагогов должна составлять не менее 100 тысяч рублей. Такое мнение высказал в беседе с «Москвой 24» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
Его комментарий связан с инициативой депутатов от КПРФ, предлагающих поднять учителям базовую ставку до уровня не менее двух МРОТ.
По мнению Берулава, государство всегда обязано заботиться об учителях и поднимать их статус, ведь именно педагоги играют ключевую роль в формировании будущего страны. Он считает, что законопроект, скорее всего, будет одобрен — после оценки специалистами.
Берулава также обратил внимание на необходимость улучшения социального пакета для педагогов. Он предложил бесплатно выделять им земельные участки для строительства домов семьям и обеспечить полное бесплатное медицинское обслуживание.
В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что требование о средней зарплате педагогов на уровне средней по региону в большинстве субъектов выполняется.
Она привела данные Росстата, согласно которым средняя зарплата по стране превышает 99 тысяч рублей, но сильно варьируется от региона к региону.
«Понятно, что при среднем значении в 43 тысячи минимальная зарплата (а ее назначают, как правило, малоопытному специалисту) в размере двух МРОТ (с 1 января 2026 года МРОТ достигнет 27 093 рублей) будет трудно достижима», — поделилась Бессараб с «Москвой 24».При этом парламентарий заверила, что вопрос зарплат учителей планируется пересмотреть в ближайшем будущем.
