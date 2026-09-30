Экономист оценила стоимость отпуска в России в день

30 сентября 2026, 07:56

Экономист Белянчикова: один день отпуска в России обойдется в 11 тыс. рублей

Фото: iStock/Pla2na

Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова подсчитала, что день отдыха в поездке по России в среднем потребует около 11 тыс. рублей. Суточные расходы во время зарубежного путешествия эксперт оценила в 16–17 тыс. рублей.