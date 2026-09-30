Экономист оценила стоимость отпуска в России в день
Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова подсчитала, что день отдыха в поездке по России в среднем потребует около 11 тыс. рублей. Суточные расходы во время зарубежного путешествия эксперт оценила в 16–17 тыс. рублей.
В беседе с «Газетой.Ru» Белянчикова пояснила, что при зарплате 100 тыс. рублей десятидневная поездка внутри страны потребует примерно 110 тыс. рублей. На отпуск за рубежом такой же продолжительности стоит заложить 160–170 тыс. рублей. Две недели в российском направлении обойдутся ориентировочно в 150 тыс. рублей, иностранная поездка — в 200–250 тыс. рублей.
Экономист обратила внимание, что короткий отдых не всегда помогает заметно сократить траты. Авиаперелеты, страховка и ряд других расходов имеют фиксированную стоимость. Из-за этого десятидневое путешествие иногда оказывается дороже в расчете на сутки, чем двухнедельное.
При составлении сметы следует предусмотреть расходы на билеты, жилье, питание, мобильную связь, экскурсии, развлечения и страховой полис. Отдельной строкой стоит заложить трансфер, присмотр за домашним животным и резерв на непредвиденные ситуации.
При этом после оплаты поездки на банковском счете должны остаться средства для регулярных платежей. Речь идет об ипотеке, кредитах, коммунальных услугах, интернете и подписках.
Белянчикова напомнила, что отпускные рассчитывают исходя из среднего дневного дохода за предыдущие 12 месяцев. Итоговая сумма зависит от премий, надбавок и числа рабочих дней в месяце. По словам эксперта, отдых в период с небольшим количеством рабочих дней часто оказывается менее выгодным для работника.
Чтобы накопить за год на двухнедельную поездку по России при ежемесячном доходе 100 тыс. рублей, потребуется откладывать около 13 тыс. рублей каждый месяц. Для отдыха за границей сумма возрастает примерно до 19 тыс. рублей.
Оптимальным объемом отпускных трат экономист назвала 10–15% годового заработка. При зарплате 100 тыс. рублей в месяц этот диапазон составляет 120–180 тыс. рублей. Если путешествие требует оформления кредита, Белянчикова посоветовала выбрать менее популярный сезон, сократить сроки отдыха или рассмотреть более доступный маршрут.
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