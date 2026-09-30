Адвокат предупредил о рисках применения ножа при самообороне

30 сентября 2026, 07:16

Адвокат Ключко: применение ножа в самообороне может обернуться уголовным делом

Фото: iStock/Diy13

Руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко предупредил, что попытка защититься ножом во время конфликта способна привести к уголовному преследованию. По его словам, решающую роль играет не сам предмет, а реальность угрозы и соразмерность ответных действий.