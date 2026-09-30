Адвокат предупредил о рисках применения ножа при самообороне
Руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко предупредил, что попытка защититься ножом во время конфликта способна привести к уголовному преследованию. По его словам, решающую роль играет не сам предмет, а реальность угрозы и соразмерность ответных действий.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист отметил, что закон допускает самые решительные меры, когда нападение создает прямую опасность для жизни. В такой ситуации человек вправе использовать даже средство, превосходящее по опасности то, чем располагает агрессор.
Ключко привел в пример внезапное нападение или ночное проникновение в жилье. Испуг, плохая видимость и дефицит времени часто не позволяют точно оценить намерения нападающего. Эти обстоятельства суд учитывает при разбирательстве.
Вместе с тем правоохранительные органы изучат поведение обеих сторон до начала ссоры и во время нее. Попытки уйти от конфликта, требования прекратить нападение или предупреждение о защите могут подтвердить оборонительный характер действий. Самым надежным способом избежать тяжких последствий адвокат назвал уход с места опасности, если такая возможность есть.
Когда жизни ничего не угрожает, ответ должен соответствовать степени риска. Для защиты Ключко считает более приемлемыми перцовые баллончики и газовые средства: они помогают остановить агрессию без тяжелых необратимых травм. Травматическое оружие требует соблюдения правил хранения и использования.
Ножи, топоры и тяжелые инструменты юрист отнес к наиболее рискованным средствам. Сильный удар легко приводит к тяжкому вреду или смерти, а доказать отсутствие намерения причинить серьезные повреждения в таком случае сложнее.
При этом проблемы с законом возможны даже после использования перцового баллончика, если опасности в действительности не существовало. Как подчеркнул Ключко, правовую оценку определяют обоснованность защиты и соответствие реакции угрозе.
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